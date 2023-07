Erhöhte Prognosegenauigkeit: Mit dem Einsatz von KI-Technologie können ERP-Systeme Daten aus verschiedenen Quellen sammeln, analysieren und zusätzlich genaue Vorhersagen treffen. Damit lässt sich die Nachfrage nach bestimmten Produkten oder Rohstoffen schnell und einfach prognostizieren, die Produktion entsprechend anpassen und die Planungssicherheit erhöhen. Die tatsächlichen Bedürfnisse des Marktes dienen dabei als Grundlage.



Automatisierte Prozesse: Mit Hilfe KI-basierter ERP-Systeme können wiederkehrende und zeitaufwändige Aufgaben automatisiert werden. Dazu gehören zum Beispiel die Erfassung und Verarbeitung von Daten, die Überwachung und Planung der Produktion sowie die Bestandsverwaltung. Die Automatisierung der Prozesse merzt zudem menschliche Fehler aus, steigert die Effizienz und spart Kosten. Darüber hinaus können auch Entscheidungsprozesse automatisiert werden. Denn solche Systeme können durch Machine-Learning-Algorithmen aus historischen Daten lernen und als Entscheidungshilfe für belastbare Prognosen dienen. Dadurch lässt sich Zeit sparen und die Entscheidungsqualität verbessern – vor allem in Fällen, in denen eine schnelle Reaktion auf unvorhergesehene Ereignisse erforderlich ist, damit Stillstände in der Produktion vermieden werden.



Gesteigerte Effizienz in der Fertigung: Da Maschinen und Prozesse automatisiert gesteuert werden, lässt sich die Produktivität in der Fertigung erhöhen und eine Kostensenkung erreichen. Zugleich lassen sich Maschinenausfallzeiten reduzieren, da rechtzeitig auf potenzielle Probleme hingewiesen wird und Mitarbeitende somit angemessen und schnell reagieren können.



Verbesserte Qualitätssicherung: Mit KI-basierten ERP-Systemen wird zusätzlich die Qualitätssicherung innerhalb eines Unternehmens optimiert. Anhand der Überwachung von Prozessen und der Analyse von Daten werden Abweichungen erkannt und die Ursachen für Fehler identifiziert. Die Qualitätssicherung wird somit effektiver gestaltet und mögliche Auswirkungen von Fehlern auf die Produktion minimiert.



Höhere Flexibilität: Es ist möglich, Maschinen mithilfe von Sensoren und Algorithmen so zu programmieren, dass sie auf Änderungen in der Produktionsumgebung flexibel reagieren. Dadurch wird die Fertigung maßgeschneiderter Produkte erleichtert und die Reaktionsfähigkeit auf Änderungen in der Nachfrage verbessert.