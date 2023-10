„Der Roboter wird immer mehr zum Standardprodukt, das in eine Maschine eingebaut ist“, stellt Brandstetter fest. Den Maschinenbauern bringt das zahlreiche Vorteile. Der augenscheinlichste ist, dass die Zahl der Hardware-Komponenten signifikant sinkt. Die Folge: Der ökologische Fußabdruck und der Platzbedarf der Maschine reduzieren sich – genauso wie die Kosten.



Ein weiterer großer Vorteil ist mehr Übersichtlichkeit im User-Interface. „Wenn ich zwei Plattformen habe, eine für Robotik und eine für die Maschinenautomatisierung, habe ich auch zwei verschiedene Bedienoberflächen, was nicht besonders komfortabel ist“, argumentiert Brandstetter. „Das Zusammenführen ist dann immer mit großem Aufwand verbunden“, so der Produktmanager. Dem setzt B&R eine einheitliche Benutzeroberfläche entgegen, über die der Maschinenbauer alles auf derselben Plattform bedienen kann: Bedienelemente, verschiedene Varianten von Mobile Panels und klassische Automation Panels – der Hauptanwendungsbereich der integrierten Robotik.



Sebastian Brandstetter hat noch einen weiteren Pluspunkt für die integrierte Maschinensteuerung in petto und schielt in Richtung Engineering. Wenn es zwei Plattformen gibt, müssen die Ingenieure und Ingenieurinnen mit zwei Entwicklungswerkzeugen arbeiten, was die Entwicklung einer Maschine nicht gerade erleichtert. Wenn aber alles integriert ist, benötigt man nur ein einzelnes Werkzeug für die gesamte Maschine – das Automation Studio.



Auch sicherheitstechnisch können sowohl Maschinenbauer als auch ihre Kunden von einem integrierten System profitieren, wenn es nur eine Sicherheitssteuerung für die gesamte Maschine inklusive Roboter gibt. Zum Sicherheitsaspekt erklärt Brandstetter: „Unser System ist in die Farben grau und gelb aufgeteilt. In der grauen Welt passiert die Roboterplanung. In der gelben Welt – die Komponenten sind tatsächlich gelb – ist die Sicherheitstechnik integriert, die auch die Überwachung der gesamten Maschine einschließlich der Robotik umfasst. Hier werden beispielsweise Schutztüren überwacht, die sich nur in bestimmten Fällen öffnen sollen.