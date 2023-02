„Wir haben jährlich mit sehr vielen Bestellungen zu tun“, schildert Karl Aumayr, Head of IS Business Solutions, die Situation. „Dabei geht es um Kunden und Lieferanten in allen Größenordnungen. Insgesamt betrifft das rund eine Viertelmillion Dokumente, weil wir ja bis zur Rechnung hin alle Businessdokumente verarbeiten. Manuell würde dies einen enormen Aufwand bedeuten, den wir uns mit EDI ersparen.“ Der Datenaustausch fungiert für B&R jedoch nicht als Einbahnstraße: „EDI ist auch ein zeitgemäßes Angebot an große Kunden und Lieferanten, die das aktiv nachfragen.“ Und das nicht ohne Grund, denn: „Im Zusammenspiel zeigt sich die wahre Tragweite dieser Technologie – und ihr Potenzial für die Wirtschaft.“

Kurze Lead Time verbessert gesamte Performance

Die Dauer vom Eingang der Bestellung bis zur Lieferung der Ware ist entscheidend: „Die manuelle Verarbeitung der Order Response kann schon einmal zwei bis drei Tage kosten. Wenn diese stattdessen innerhalb von Minuten erfolgt, hat das extrem positive Auswirkungen auf unsere Produktionsplanung und ermöglicht letztlich auch eine schnellere Auftragsbestätigung bzw. Bekanntgabe des Lieferdatums an unsere Kunden. Das bringt mehr Planbarkeit für alle.“ Bei B&R nutzt man auf ERP-Ebene SAP, wo durch die EDI-Anbindung der gesamte Beschaffungsprozess effizienter wird: „Die Bestellungen gehen direkt an den Lieferanten, die eingehenden Auftragsbestätigungen werden vollautomatisch abgeglichen und ins System übernommen. Gleiches geschieht später mit den elektronischen Lieferscheinen.“ Damit nimmt EDI in der Business-Automatisierung eine zentrale Position ein.

Rentabilität ist eine Frage des Business Case

Ob eine EDI-Anbindung wirtschaftlich Sinn macht, wird im Einzelfall geprüft, erklärt Aumayr: „Die Anzahl der Bestellungen im Jahr ist dabei sicher eine wichtige Größe, der Aufwand zahlt sich eben erst ab einem gewissen Umfang der Kooperation aus. Aber es spielen auch andere Aspekte eine Rolle.“ Dazu zählt beispielsweise auch der qualitative Aspekt: „EDI schließt Fehler zu 100% aus. Es kann also durchaus sinnvoll sein, auch kleinere Lieferanten im Sinne des großen Ganzen anzubinden.“ Schließlich profitiert man bei B&R von jedem automatisiert verarbeiteten Dokument. „Fakt ist jedenfalls, dass ohne EDI eine Bewältigung der aktuellen Businessdokumente mit dem derzeitigen Personalstand in den Abteilungen Einkauf und Auftragsabwicklung bei B&R nicht denkbar wäre.“ Um auch ganz kleine Partner oder Kunden in den elektronischen Datenfluss zu integrieren, bietet man über DIG auch andere Möglichkeiten zur Übermittlung: So können auch Excel- oder Textfiles, die per Mail eingehen, von B&R an die Plattform geschickt werden. „Dort werden sie dann in unser gewünschtes Format übersetzt, sodass sie nahtlos in unseren Workflow übernommen werden können.“