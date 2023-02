Die Unternehmensgruppe investierte in den Aus- und Neubau ihrer Werke in Rumänien, USA, Mexiko und Indien sowie in die Digitalisierung und zusätzliche Entwicklungskapazitäten zur Stärkung des Kerngeschäfts. Auch in 2022/23 sind Investitionen in Höhe von rund 80 Mio. Euro vorgesehen.



Im Sommer 2022 hat HARTING die Studer Cables AG erworben. Hier steht für das kommende Jahr im Fokus: Ausbau und Stärkung des Portfolios sowie die Entwicklung neuer Konnektivitätslösungen für Transportation, Machinery, Energy Infrastructure und Renewable Energies.