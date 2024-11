Siemens kündigte kürzlich die Einführung einer neuen Reihe von Industrie-PCs (IPCs) an, die mit Grafikprozessoren von NVIDIA ausgestattet sind. Zusammen mit einem erweiterten Angebot für Künstliche Intelligenz, das Teil des Industrial-Operations-X-Portfolios ist, sollen diese IPCs industrielle KI-Anwendungen beschleunigen. In einer Aussendung beschreibt Siemens dies als "einen weiteren Meilenstein in der im Juni 2022 gestarteten strategischen Partnerschaft" mit NVIDIA.

Damit bietet Siemens nun ein skalierbares Computing-Portfolio für industrielle Hochleistungsanwendungen an – von robusten Industrie-PCs bis hin zum Industrial Edge Computing. Durch die Integration des Komplettpaktes einer von NVIDIA beschleunigten Computing-Plattform sollen die IPCs von Siemens komplexe KI-Aufgaben in der fortgeschrittenen Industrieautomatisierung bewältigen können, wie etwa KI-basierte Robotik, Qualitätskontrolle, vorausschauende Wartung und Betriebsoptimierung.

Lesetipp: KI-Tool soll Entwicklungszeit von Autos um 90 Prozent senken