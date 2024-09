In Europa erreichte die Zahl der neu installierten Roboter im Jahr 2023 mit 92.393 Einheiten einen neuen Höchststand, was einer Steigerung von 9 % entspricht. 80 % der Industrieroboter wurden an Standorten in der Europäischen Union verkauft (73.534 Einheiten, + 2 %). Im Jahr 2023 wurden zahlreiche Projekte abgeschlossen und der Auftragsbestand aus den vollen Orderbüchern abgearbeitet. Zudem profitierte die Nachfrage nach Robotern vom Trend zum Nearshoring. Aufgeschlüsselt nach Branchen wurde das Wachstum 2023 stark von der Automobilindustrie getrieben, die in traditionell starken Produktionsländern wie Spanien (5.053 Einheiten, + 31 %), aber auch in kleineren Märkten wie der Slowakei (2.174 Einheiten, + 48 %) oder Ungarn (1.657 Einheiten, + 31 %) investierte.

In Deutschland stiegen die Installationen im Jahr 2023 um 7% auf 28.355 Einheiten. Das Land ist der größte Markt in Europa und zählt als einzige europäische Volkswirtschaft zu den fünf größten Märkten weltweit. Auf dem zweitgrößten europäischen Markt, Italien, gingen die Installationen um 9 % auf 10.412 Einheiten zurück. Der drittgrößte europäische Markt, Frankreich, verzeichnete einen Rückgang von 13 % auf 6.386 installierte Einheiten. In Großbritannien wurden insgesamt 3.830 Industrieroboter installiert, ein deutliches Plus von 51 % im Jahr 2023. Haupttreiber waren Investitionen der Automobilindustrie, vor allem in der Montage.