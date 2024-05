Im Jahr 1920 bezeichnete der tschechische Schriftsteller Josef Čapek in einem Theaterstück künstlich geschaffene Arbeiter zur Übernahme menschlicher Tätigkeiten als "Roboter". Damit wurde der Begriff "Roboter" geprägt, der neben der Technologie auch das Verhältnis von Mensch und Maschine in den Fokus der Produktionsverantwortlichen stellte.



Das müssen sich auch die Konstrukteure von KUKA gedacht haben, als sie Anfang der siebziger Jahre einen Namen für den weltweit ersten Industrieroboter mit elektrischem Antrieb suchten. Das Ergebnis: KR Famulus. „Famulus" war im alten Rom die Bezeichnung für einen Diener oder Knecht. Für den Industrieroboter sollte der Name also Programm sein: als „Helfer“, der dem Menschen die Produktion von Gütern und die damit verbundenen industriellen Prozesse erleichtert.

Anfang der 1970er Jahre schien der Weg zu leistungsfähigen und flexiblen Industrierobotern noch weit. Sehr weit. Vor allem in der Automobilindustrie hatten hydraulisch angetriebene Roboter aus amerikanischer und japanischer Produktion bereits die damals noch überschaubare Automatisierung der Fertigungsstraßen erobert. Der Wunsch nach einer anderen, sauberen und flexiblen Lösung wurde jedoch durch immer wieder auftretende Pannen wie Öllecks und ein sehr eingeschränktes Bewegungsspektrum geweckt.