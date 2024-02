Nokia will sich der Herausforderung des Fachkräftemangels durch die Anpassung der generativen KI an OT-Umgebungen stellen. Der Assistent integriert Innovationen wie die Beseitigung von KI-Halluzinationen bei gleichzeitiger Ausführung paralleler LLMs und bietet APIs für die Kommunikation mit Anwendungen, die die benötigten OT-Daten liefern. Mitarbeiter können den Assistenten befragen, der kontextbezogene Informationen in Echtzeit an die Mitarbeiter sendet, die in leicht verständlichen Nachrichten in natürlicher Sprache verpackt sind. Darüber hinaus werden strikte OT-Standards eingehalten, indem Echtzeit-Einblicke und automatisierte Analysefunktionen zur Verfügung gestellt werden, um die Arbeitsabläufe zu optimieren und kostspielige Fehler zu vermeiden.

Stephan Litjens von Nokia: "KI ist ein Schlüsselelement des industriellen Wandels. MX Workmate nutzt die kombinierten Vorteile unserer einheitlichen Plattform für geschäftskritische drahtlose Konnektivität mit einem OT-kompatiblen On-Premise-Computing-Edge für I4.0-Anwendungen und -Werkzeuge. Die generativen KI-LLM-Funktionen des MX Workmate werden die OT-Umgebung verändern und es der Industrie ermöglichen, die Fähigkeiten ihrer Teams zu verbessern, um die Effizienz zu steigern, die Produktivität zu erhöhen und den IT/OT-Betrieb vollständig zu integrieren. Dies ist eine große Chance für Unternehmen, die ihre Digitalisierungsstrategie vorantreiben wollen, aber aufgrund mangelnder Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter vor Herausforderungen stehen."