"Der Status quo in der Automobilproduktion funktioniert nicht mehr. Wir brauchen innovative Werkzeuge, die den Automobilherstellern (und ihren Zulieferern) helfen, die Herausforderung zu meistern, schnell ein Produkt zu entwickeln, das mit Hightech-Produkten vergleichbar ist und zu den Kosten chinesischer Autos hergestellt wird", erklärt Glenn Saint, Commercial Director bei Equipmake der britischen Society of Motor Manufacturers & Traders (SMMT).



SODA V kann auch in der Luft- und Raumfahrt, im Schienenverkehr, in der Schifffahrt und in einigen anderen Bereichen eingesetzt werden. „SODA.Auto setzt seine Innovationen und Spitzentechnologien weiterhin an vorderster Front ein, indem es KI mit seinen neuesten Multi-Agent-Gen-KI-Lösungen in digitale Zwillinge integriert", so Dan Isaacs, technischer Leiter und Geschäftsführer des Digital Twin Consortium. Diese Initiative zeigt praktische Anwendungen dieser Technologien, die vom Digital Twin Consortium, einschließlich der NASA, validiert wurden.