Der Einsatz von Robotern in der Industrie wird, auch in Österreich, oft als große Chance gesehen, um dem Personalmangel in produzierenden Betrieben entgegen zu wirken. "Voraussichtlich 500.000 Personen weniger als 2020 werden dem österreichischen Arbeitsmarkt im Jahre 2030 zur Verfügung stehen", präzisiert Studienmitautor Sebastian Schlund, Centerleiter für Nachhaltige Produktion und Logistik bei Fraunhofer Austria. Bei der Transformation der Industrie sei Roboterautomatisierung weder als Allheilmittel noch als Jobkiller zu sehen. Letzteres bestätigt die aktuelle Studie, die Fraunhofer Austria gemeinsam mit dem Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft veröffentlichte. Grundlage dafür war eine Umfrage unter 194 Industriebetrieben in Österreich. Diese wurden mitunter auch zu den Hemmnissen des Robotereinsatzes befragt. Hierfür ein Hauptgrund ist laut Studie, dass Unternehmen noch immer zu wenig über wirtschaftliche Anwendungsfälle wissen. Lesen Sie hier die sechs wichtigsten Erkenntnisse der "Studie zum Robotereinsatz in der österreichischen Industrie". Sie verdeutlichen die positive Entwicklung des Robotereinsatzes in der österreichischen Industrie. Durch die richtige Integration und die gezielte Nutzung der Robotertechnologie können Unternehmen ihre Produktivität steigern, die Wettbewerbsfähigkeit stärken und gleichzeitig die Arbeitsplätze erweitern.

>> Immer up to date mit der Branche sein? Hier geht’s zum Factory-Newsletter!