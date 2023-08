Der Clou liegt darin, dass diese einzigartigen Merkmale jedes Produkts von Bosch und dem jeweiligen Hersteller im Vorfeld überprüft werden. Während laufender Fertigungsprozesse registriert das Kamerasystem diese winzigen, aber signifikanten Unterschiede, die in der Masse oft unbemerkt bleiben. Jedes einzelne Produkt wird so im Origify-System erfasst und kann anschließend über eine App und ein handelsübliches Smartphone auf Echtheit geprüft werden. Doch nicht nur die Authentizität soll damit gewährleistet werden, sondern auch die Rückverfolgbarkeit jedes einzelnen Produkts von seiner Entstehung bis zum Endverbraucher.



Dieses Konzept soll laut Aussendung nahtlos in Produktionsprozesse integriert werden können. Das gesamte System umfasst neben dem Kamerasystem eine Daten-Cloud und eine App zur Authentifizierung mittels Smartphone. Die aufgenommenen Bilddaten werden von einem Algorithmus verarbeitet und manipulationssicher in der Cloud gespeichert. Über die App wird das gespeicherte Bild mit dem Live-Bild der Smartphone-Kamera verglichen, und bei Übereinstimmung gilt das Produkt als authentisch. Falls Unstimmigkeiten auftreten, kann eine erneute Überprüfung erfolgen.