Cloud-Benutzer:innen wählen Regionen hauptsächlich auf der Grundlage von zwei Faktoren aus: Schnelligkeit und die jeweils herrschenden Datenschutz-Bestimmungen. Wenn sich die Anwendung in der Nähe der Endbenutzer befindet, können Inhalte schneller bereitgestellt werden. Nicht alle Anwendungen benötigen jedoch eine so schnelle Reaktion. Manche User können eine leichte Erhöhung der Latenz ohne wesentliche praktische Beeinträchtigung tolerieren.

Das Anbieten von Cloud-basierten Diensten in einem Land hat Auswirkungen auf den Datenschutz, was es manchmal erfordert, dass Daten in der gleichen Gerichtsbarkeit wie ihre Endnutzer aufbewahrt werden. Sind diese rechtlichen Gründe nicht gegeben, können Cloud-Nutzer ihre Workloads oft in eine nahegelegene Region migrieren und so ihren CO2-Fußabdruck reduzieren. Diese Migration kann auch zu geringeren Kosten führen.