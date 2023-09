Realistische Simulationen mit naturgetreuen Visualisierungen und digitalen Zwillingen ist das Ergebnis einer Partnerschaft zwischen Nvidia und Visual Components. Damit sollten Fertigungssysteme, die sich flexibel an Veränderungen anpassen können, effizienter geplant werden können. Eine Computing-Plattform namensNvidia Omniverse ermöglicht es, Einzelpersonen und Teams, 3D-Workflows und -Anwendungen auf der Grundlage der Universal Scene Description (OpenUSD) zu entwickeln. Mit Visual Components können Menschen schnell und effizient Fertigungs- und Lagerlayouts sowie digitale Zwillinge erstellen. Zusätzlich kann man Sensoren und Kameras mithilfe von Isaac Sim in den mit Visual Components erstellten Layouts virtuell trainieren, bevor man sie im realen Layout verwendet. Der Visual Components Omniverse Connector ist ein Plug-in für die Plattform, der die beidseitige Kommunikation zwischen Visual Components und Omniverse vereinfachen soll. Kurz gesagt heißt das, dass alle in Visual Components vorgenommenen Änderungen am Layout direkt in Echtzeit in Omniverse übernommen werden und umgekehrt. Damit müssen Dateien nach Iterationen oder Änderungen nicht mehr wiederholt hin- und her kopiert werden. „Die Grenzen zwischen virtuellen und realen Abläufen werden zunehmend verschwinden und sich in Echtzeit ergänzen und unterstützen“, sagt Chris Douglass, Managing Director von Visual Components.