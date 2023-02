Der gebürtige Wiener Thomas Ott begann seine Karriere 1995 bei Mondi im Finanz-Controlling und übernahm in den folgenden Jahren leitende Positionen in unterschiedlichen Business-Segmenten. Zuletzt arbeitete Ott für den Verpackungshersteller Amcor in der Schweiz. Er folgt auf Peter Orisich, der in den Ruhestand getreten ist.



Als CEO für Mondi Flexible Packaging and Engineered Materials verantwortet Thomas Ott einen Umsatz von rund 4 Milliarden Euro mit einer Führungsspanne von mehr als 12.000 Mitarbeiter*innen in 29 Ländern.

Papierindustrie warnt vor Papierengpässen

Herausforderungen der Verpacker

Die größte Herausforderung sieht der Branchenexperte in der Entwicklung nachhaltiger, kreislauffähiger Verpackungslösungen sowie wirksamer Maßnahmen gegen den Klimawandel: „Bis 2025 wollen wir alle Mondi-Produkte wiederverwendbar, recyclebar oder kompostierbar machen und wir intensivieren unsere Klimaschutzprogramme und verpflichten uns zur Senkung unserer Treibhausgasemissionen auf Null bis 2050.“

Zusätzlich zur Kreislaufwirtschaft sind die Energiepreise ein brennendes Thema für die Verpacker. Denn die Papierindustrie ist davon besonders stark betroffen. Trotz hohem Anteil an erneuerbaren Energieträgern sind viele Unternehmen auf Gas angewiesen.