Das BMW-Werk Debrecenm wird im Jahr 2025 die Produktion die nächste Generation von rein elektrisch betriebenen Modellen aufnehmen. Während die physischen Bauarbeiten im Frühjahr 2023 begonnen haben, wurde das Werk virtuell bereits geplant und validiert. Dabei setzte die der Autobauer auf Nvidia Omniverse Enterprise, eine Plattform für industrielle 3D-Metaverse-Anwendungen. Diese ermöglicht es, Echtzeitsimulationen mit digitalen Zwillingen durchzuführen und dadurch Layouts, Robotik und Logistiksysteme virtuell zu optimieren. Diese Technologie wird weltweit im gesamten Produktionsnetzwerk der BMW Group eingesetzt.



"Virtualisierung und künstliche Intelligenz beschleunigen und präzisieren unsere Planung. Durch die Verschmelzung verschiedener Planungssysteme in einem digitalen Zwilling können unsere Planer in Echtzeit zusammenarbeiten – von überall auf der Welt. So werden Entscheidungen schnell und fundiert getroffen", erklärt Milan Nedeljković, Produktionsvorstand der BMW AG. Jensen Huang, Gründer und CEO von Nvidia, betont die Vorreiterrolle von BMW in der Automobilindustrie bei der Umsetzung von digitalen Visionen.



