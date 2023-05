„Die Datenbasis im Shop- und Top-Floor entscheidet darüber, ob die digitale Transformation gelingen kann. Sie muss Maschinendaten genauso wie Betriebsdaten aus den Bedienterminals von Mitarbeitern in der Fertigung, die Vielzahl an Personaldaten sowie alle Qualitätsdaten aus Prüfroutinen und Stichproben enthalten", argumentiert Hans-Günter Thielker, Industry Consultant MES bei proALPHA. Eine saubere und zuverlässige Datenbasis ist auch ein zentraler Bestandteil des Manufacturing Execution Systems (MES), das eine Smart Factory ermöglicht. Allerdings stellt sich die Frage, ob das eigene MES in Kombination mit dem ERP-System ausgereift genug ist, um die digitale Transformation des Betriebs voranzutreiben.



Das MES ermöglicht die Optimierung von Fertigungsprozessen, proaktives Problemmanagement, aussagekräftige Analysen und fertigungsrelevante KPIs, indem es eine Verbindungsebene zwischen Top- und Shopfloor bildet und mit logistischen Daten aus dem ERP-System angereichert wird. Der Datenaustausch zwischen ERP und MES erfolgt über bidirektionale Schnittstellen. Eine einheitliche Festlegung über Art und Umfang der Kommunikation ist jedoch ohne eine gründliche Analyse der Situation im jeweiligen Unternehmen kaum möglich.