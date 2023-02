Kontron ist ein weltweit führender Anbieter von IoT/Embedded Computer Technology (ECT). Über das Tochterunternehmen Kontron AIS GmbH bietet er zudem industrielle Software für branchenübergreifende Automationslösungen an. Am 01.09.2022 wurde offiziell bestätigt, dass die LUCOM GmbH an die Kontron AIS GmbH verkauft wird. Der vereinbarte Kaufpreis beträgt laut einer Aussendung der Unternehmen 5 Millionen Euro und umfasst 100% der Geschäftsanteile und alle 22 MitarbeiterInnen.



(Lesen Sie auch: Industrierobotik: Der Hype ist vorbei)