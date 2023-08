Martin Klaus, Global Business Development Manager Electronics bei Kuka, betont die wichtige Rolle der Automatisierung in der zukünftigen Automobilindustrie. "Mit dem Trend zu batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen und dem zunehmenden technischen Fortschritt in Fahrzeugen wird die Komplexität und Vielfalt der elektronischen Komponenten im Auto signifikant zunehmen", so Klaus. Er hebt hervor, dass "nur mit einem hohen Automatisierungsgrad in der geforderten Qualität und Menge produziert werden kann." Kuka bietet hierfür ESD-geschützte Roboter, die für Reinräume und Trockenräume zertifiziert sind.

Viktor Bayrhof von Liebherr stimmt zu: "Hochvolt-Batteriesysteme sind die teuerste Komponente eines Elektrofahrzeugs", sagt Bayrhof. "Um diese Batterien in großen Stückzahlen wirtschaftlich zu produzieren, ist die Automatisierung entscheidend." Mit der gemeinsamen Lösung von Liebherr, Kostal und Kuka haben Unternehmen aus dem Automotive-Bereich ihre Produktion dauerhaft im Griff – inklusive der biegeschlaffen Teile.

(Lesen Sie auch: Batterie-Recycling im Fokus: Wie E-Auto-Batterien ein zweites Leben bekommen)