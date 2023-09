Unser viertes Tool richtet sich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen. Die finnischen Entwicklerinnen und Entwickler von Minna Learn veröffentlichten vor einigen Jahren den Kurs Elements of AI. Dieser richtete sich an die Bevölkerung in Europa und vermittelt Grundlagen zum Thema AI. 2018 starteten die Finnen mit ihrem ersten Kurs. Es wurde eine Erfolgsgeschichte. Mehr als 760.000 Menschen aus 170 Nationen haben den Sechs-Wochen-Kurs schon absolviert. Teilnehmer können ihr Lerntempo selbst bestimmen. Im Vordergrund stehen kurze Erklärtexte zu Technologien und Einsatzszenarien. Nach den Grundlagen für die breite Bevölkerung folgen jetzt Kurse für die AI im beruflichen Kontext: Elements of AI for Business. Inhalte sind unter anderem Produktentwicklung, Technologieverständnis, Kundenservice und Analytics.

Hier geht's zum Tool!