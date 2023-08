Neben der Teile-Erkennung hat die App auch eine Bestellfunktion. Per Klick können die identifizierten Bauteile geordert werden – bei mehreren Teilen erweist sich die Warenkorbfunktion als hilfreich. Beim Auslösen des Bestellvorgangs durch einen Klick generiert die Anwendung eine E-Mail, die entweder als Bestellung direkt an Engel oder zur Genehmigung intern verschickt werden kann. Dies soll dazu beitragen, Fehlbestellungen zu reduzieren und die Effizienz in der Ersatzteilbeschaffung zu steigern.



Der part finder unterstützt somit die Mitarbeiter:innen bei der Wartung und Instandhaltung ihrer Spritzgießmaschinen. „In Zeiten knapper personeller Ressourcen ist dies eine wichtige Unterstützung für effiziente Spritzgießproduktionen“, so Mateusz Rychlik, Produktmanager Digital Solutions.

Ausprobieren kann man das Tool auf der Fakuma, die von 17. - 21. Oktober 2023 in Friedrichshafen stattfindet. Halle A5, Stand 5204.

