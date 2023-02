Engel bietet neben dem klassischen Maschinenkauf jetzt auch ein Pay-per-Use-Modell an. Bezahlt wird dabei in Abhängigkeit der Maschinenauslastung - entweder ein Fixpreis pro produzierte Einheit oder pro Maschinenlaufzeit. Die Kund:innen können mit dem Finanzierungsmodell das Risiko der Kapitalbindung umgehen und müssen kein großes Investment freigeben lassen. Oft kann die Beschaffung damit deutlich schneller abgeschlossen werden, was die Flexibilität in der Produktion erhöhen soll. Gerade in Krisenzeiten scheuen Anwender:innen angesichts der instabilen Eingangslage vor Investitionen zurück, was sich wiederum auf die Maschinenbauer auswirkt. Laut einer Umfrage im DACH-Raum sind derlei Finanzierungsmodelle bei den Maschinenbauern bekannt, werden aber erst von rund einem Viertel der befragten Unternehmen eingesetzt.