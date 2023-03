Im Jahr 2030 werden die Batterien von schätzungsweise vier Millionen Elektrofahrzeugen das Ende ihrer Nutzungsdauer erreichen. Sobald ein Lithium-Ionen-Akku nur mehr 70-80 % seiner ursprünglichen Kapazität aufweist, wird er entsorgt. In Österreich bedeutet das, dass er dafür nach Deutschland transportiert wird, weil es hierzulande noch keine Infrastruktur dafür gibt. Der Großteil dieser Batterien wird recycelt und die Rohmaterialien in den Materialkreislauf zur Herstellung von neuen Batterien zurückgeführt. Lithium allerdings wird noch kaum recycelt, da dafür sehr viel Energie notwendig wäre. Ein kleiner Anteil der alten Batterien findet einen erneuten Einsatz in batterieelektrischen Fahrzeugen oder in Second-Life-Anwendungen wie stationären Batteriespeichern. Haben sie endgültig ausgedient, sieht die neue EU-Batterie-Verordnung Recyclingquoten und Mindestmengen an wiederverwendeten Rohstoffen bei der Neuproduktion vor.

Für die Rückführung in den Materialkreislauf muss die Industrie möglichst effiziente Lösungen finden, zumal die Rücklaufmengen der Batterien künftig erheblich steigen werden. Ziel ist eine nachhaltige, CO2-neutrale Batterieproduktion entlang der gesamten Prozesskette mit möglichst unbegrenzter Wiederverwendung von Materialien in einem geschlossenen Produktlebenszyklus. Damit sollen Abfallprodukte und die Abhängigkeit von wichtigen Primärmaterialien minimiert werden.