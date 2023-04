"Trapo bietet eine Verbesserung für Koffer-Lkw allgemein, ohne spezielle stationäre Einrichtungen: ein Schritt nach vorn. Wir haben hierneinen Ansatz, der nicht nur an einer Rampe einsetzbar ist und der Toleranzen in der Ausrichtung der Lkw toleriert“. lobt Jurymitglied Wolf Michael Scheid das System bei der Preisvergabe. Das TLS 3600 soll einerseits die Sicherheit erhöhen und zudem Zeitersparnis beim Verladen bringen. Es agiert selbsttätig zwischen Lager und Verladerampe, während es Personenunfällen in der Ladezone verhindert. Überwacht und gesteuert wird der Shuttle über das ME-System TIM (TRAPO Intelligent Managementsystem). In die Bewertung floss auch ein, dass sich das TLS 3600 in jedes Produktions-, Lager- oder Sequenzierungssystem integrieren lässt: Die Paletten werden nach Bildung der Reihe direkt verladen. Vorteilhaft ist das beispielsweise für den Kühlbereich der Lebensmittelindustrie, in der pharmazeutischen Industrie und der Medizintechnik.

Mit dem Ladungssystem von Trapo bleibt es leise in der Ladezone, wo üblicherweise emsiger Staplerverkehr herrscht. Nach Ankunft meldet sich der Lkw-Fahrer aus der Wartezone heraus über die Bedienfläche eines Monitors an. Dies löst das automatisierte Be- oder Entladen aus. Auf die Anwesenheit von Menschen wird in diesem unfallträchtigen Bereich verzichtet. Das TLS realisiert den Warenumschlag im Sinne einer effektiven Gesamtlogistik sicher, automatisiert und mit kurzen Wegen.

Zu sehen ist das ausgezeichnete TLS auf der LogiMAT, in Halle 5 am Stand D53.