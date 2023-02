Baumüller mit Stammsitz in Nürnberg stellt seit vielen Jahren elektrische Antriebs- und Automatisierungssysteme her. Zudem bietet die Firma autonome mobile Roboter (AMR) an, die für die agile Fertigung immer wichtiger werden. Ein Modell von Baumüller kann mit unterschiedlichen Aufbauten bis 300 kg bestückt werden. Als Einstiegsgerät und für kleinere Nutzlasten bis 100 kg gibt es auch eine Lite-Variante. Die Einbindung in die bestehende Umgebungen und vorhandene Automatisierungskonzepte übernehmen die Ingenieure von Baumüller.

Die AMRs sind mit kollaborierenden Robotern verschiedener Hersteller, Hubeinheiten, intelligenten Regalsystemen und weiteren individuell realisierbaren Aufbauten verfügbar. Außerdem eignen sich die AMRs für den Einsatz in Reinräumen nach Klasse 100 und bieten eine Akkulaufzeit von 10 Stunden. Ist ein konfigurierbarer Akkuladezustand unterschritten, fährt das AMR selbständig zur Ladestation und benötigt max. 90 Minuten für eine 80 prozentige Aufladung.