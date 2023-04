Für den Intralogistik-Anbieter TGW ist das Lager der Zukunft ist nicht nur hochautomatisiert, sondern arbeitet vor allem proaktiv. Das heißt: Es erledigt Aufgaben selbstständig, lernt permanent dazu und optimiert Abläufe. Dabei bietet sie gleichzeitig ein Höchstmaß an Flexibilität und entlastet so den Betreiber. Künftig sollen beispielsweise nicht mehr Mitarbeiter:innen die Personaleinsatzplanung übernehmen, sondern intelligente Software-Tools anhand von Daten. Sie sind es auch, die die Performance energie- und verschleißarm steuern und das Nutzungsverhalten antizipieren.



Dafür arbeitet TGW kontinuierlich an der Weiterentwicklung seines "Future Fulfillment Center" sowie seiner Module – von anwenderfreundlicher Software über intelligente Mechatronik bis hin zu einem digitalen Zwilling. Dafür werden relevante Daten gesammelt und für eine digitale Darstellung genutzt. Das System lernt aus den analysierten Informationen und nützt Echtzeitdaten für Optimierungen. Fehlfunktionen behebt es proaktiv und meldet potenzielle Fehlerquellen eigenständig.