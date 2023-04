Die Data Analysis & Reporting Dashboards der TGW Logistics Group zeigen die Systemperformanz einer Anlage – und das in Bruchteilen einer Sekunde. Mit der Applikation lassen sich Daten aus zahlreichen Software-Quellen miteinander verknüpfen und grafisch aufbereiten: von der Wareneingangskontrolle über den Lagerbereich bis hin zu Sortern und Scannern.

Auf diese Weise können Fehler datenbasiert identifiziert und behoben werden, um die Leistung des Gesamtsystems zu steigern. TGW bietet die Innovation in unterschiedlichen Umfängen an. Die Spezialisten des Systemintegrators können die Dashboards bei Neuprojekten in der Regel binnen weniger Tage einführen. Bei Bestandsanlagen nimmt die Inbetriebnahme – je nach Alter von Soft- und Hardware – etwas mehr Zeit in Anspruch. Darüber hinaus lassen sich die Dashboards auch für Logistikzentren nutzen, die nicht von TGW realisiert wurden.