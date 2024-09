Rund 4,1 Milliarden Brief- und Werbesendungen sowie 200 Millionen Paketsendungen hat die Österreichische Post allein im Jahr 2023 zugestellt. Beim Transport zwischen den einzelnen Postfilialen, Post Partnern, Logistikzentren und Zustellbasen kommt eine riesige Flotte an Rollcontainern sowie insgesamt 2.400 Wechselbrücken für den Lkw-Transport zum Einsatz. Für reibungslose Prozesse müssen diese immer zur richtigen Zeit und in ausreichender Anzahl an den unterschiedlichen Poststandorten zur Verfügung stehen. Gemeinsam mit Heliot hat das IoT Competence Center (IoT CC) der Österreichischen Post ein System entwickelt, mit dem sich der Standort der Container und Wechselbrücken nachvollziehen lässt. Dank der Sigfox-0G-Funktechnologie hat die Post einen genauen Überblick über ihre Assets und kann so deren Verteilung effizient takten, Transportwege minimieren und den Bestand der Assets optimieren.

In den sechs Brief- und neun Paket-Logistikzentren der Österreichischen Post geht es heiß her: Fast im Minutentakt rollen LKWs gefüllt mit Brief- und Paketsendungen an die Laderampen und warten darauf, sortiert und für den Weitertransport vorbereitet zu werden. Mehrere Millionen Sendungen durchlaufen die Logistikzentren der Post – und das jeden Tag. Damit die Briefe, Pakete und Päckchen möglichst schnell bei den Empfängern in Österreich und weltweit ankommen, kommt es auf Effizienz und präzise Systeme und Prozesse an. So nutzt die Post für den Transport innerhalb und zwischen den rund 1.700 Postfilialen, Post Partnern, Zustellbasen und Logistikzentren spezielle Rollcontainer. Vier verschiedene Ausführungen mit unterschiedlicher Ausstattung und Größe gibt es davon, je nachdem, welche Art von Sendung transportieren werden muss. „Rollcontainer spielen für unsere Prozesse eine entscheidende Rolle. Damit wir alle Sendungen effizient bearbeiten und weitertransportieren können, ist es entscheidend, dass an all unseren Standorten immer eine ausreichende Anzahl der richtigen Container zur Verfügung steht“, sagt Franz Leitner.