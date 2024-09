Am 21. November 2024 begrüßen wir wieder TeilnehmerInnen für die größte Praxisplattform in der DACH-Region, die FACTORY, dankl+partner, Messfeld und mfa für Sie veranstalten. Das Image der Instandhaltung hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert, aber die Herausforderungen für den Instandhalter sind extrem gestiegen. Mit digitalen Mitteln können Unternehmen jedoch das Leben ihrer Techniker aktiv erleichtern, die Arbeit effizienter gestalten und so neue Talente für sich gewinnen. Man denke etwa an die Instandhaltungsplanung, Zustandsüberwachung und vorausschauende Wartung.

Doch wie bleibt man bei all diesen Innovationen up to date und wie meistert man sie? Die Instandhaltungskonferenz bietet eine optimale Gelegenheit, bei all den neuen Möglichkeiten auf dem neusten Stand zu bleiben. Praxiseinblicke und Networking inklusive! Sichern Sie sich Ihr Ticket und halten Sie nicht nur Ihre Maschinen, sondern auch Ihr Knowhow auf dem neuesten Stand!

Alle weiteren Informationen, Programm und Anmeldung finden Sie hier: instandhaltungskonferenz.com