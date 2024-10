In das Einstiegssegment speziell für den europäischen Markt fällt zunächst einmal das 5-Achsen-Bearbeitungszentrum CV5-500, das eine kostengünstige Möglichkeit für all jene darstellt, die sich erstmals an die 5-Achsen-Bearbeitung heranwagen. Ausgelegt für die Einbindung in Automatisierungssysteme, fand diese Maschine nach ihrer Markteinführung 2018 bei den europäischen Kunden schnell Anklang. Mazak hat zudem die VCE-Serie auf den Markt gebracht. Die vertikalen Bearbeitungszentren dieser Serie bieten überlegene Produktivität und sind mit der SmoothEz CNC-Steuerung ausgestattet.



Für den europäischen Markt wurden auch die Hochleistungsmaschinen der Serie VCN-700 entwickelt. Diese eignen sich ideal für die Schwerzerspanung und das Fräsen mit hoher Geschwindigkeit. Mazak hat sich von den in Europa gebauten Modellen einen gewissen Lagerbestand aufgebaut, so dass sie zur unmittelbaren Auslieferung bereitstehen. Damit kürzest mögliche Lieferfristen gewährleistet werden können, hat Mazak auch in neue Produktionsanlagen in seiner europäischen Fertigungsstätte investiert. Diese hat den Status einer iSMART Factory™ und nimmt in der Aufstellung der weltweiten Produktion bei Mazak einen wichtigen Stellenwert einnimmt.