Marco Casanova hat am 06.06.2023 die Geschäftsführung von Yamazaki Mazak Deutschland übernommen. Der 52-Jährige leitete schon zuvor die Geschäfte von Yamazaki Mazak Italia behielt seine Position nach seiner Ernennung in Deutschland bei. Er berichtet direkt an den stellvertretenden europäischen Geschäftsführer von Mazak, Bruno Munier.



Nach seinem Abschluss in Maschinenbau am Polytechnikum Turin sammelte Casanova umfassende Erfahrungen in der Metall verarbeitenden Industrie. Seine Laufbahn bei Mazak begann im Jahr 2014, als er bei Mazak Italia als Vertriebsleiter einstieg. Im Jahr 2018 wurde er zum Geschäftsführer von Yamazaki Mazak Italia ernannt. In dieser Funktion hat er das italienische Unternehmen zu Rekordverkaufszahlen geführt.

