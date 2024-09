RackBot-Technologie : Lagerautomatisierung beim spanischen Modeunternehmen

Lesezeit: ca. 2 Minuten

SSI Schäfer wird die Kommissionierleistung des spanischen Modeunternehmens SCALPERS durch die Integration von 26 RackBots in das Distributionszentrum in Guillena verbessern. Innerhalb der Lösung, die in zwei Phasen realisiert wird, stattet SSI Schäfer das Lager mit insgesamt 100.000 Stellplätzen für Kartons und zwei Kommissionierstationen aus. Die Kommissionierstationen sind mit einem Put-Wall System sowie Pick to Light Bedienerführung mit jeweils acht Positionen organisiert und ermöglichen einen Durchsatz von 250 Kartons pro Stunde bei der Ein- und Auslagerung.