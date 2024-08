Faserverstärkte Kunststoffe – auch Ver­bundwerkstoffe oder Composites genannt – finden sich beispielsweise in Rotoren von Windkrafträdern, Flugzeugen oder Autos. Der strapazierfähige Leichtbauwerkstoff wird immer beliebter. Die meisten Produkte aus dem noch jungen Werkstoff sind lang­lebig und stehen erst am Anfang ihrer Nut­zungsphase. Jene, die das Ende ihres Le­benszyklus erreicht haben, landen allerdings oft im Rest- oder Sondermüll. Durch den zunehmenden Ausbau von Windkraft und die wachsende Bedeutung des Leichtbaus in der Mobilität werden die Abfallmengen in den nächsten Jahren massiv zunehmen. Im Recyclingprozess zählen die ökonomische Rentabilität und der Einsatz von den recycel­ten Materialien in neuen Produkten zu den größten Herausforderungen.

Der Schwerpunkt von Wood K plus und R&D Consulting liegt auf Naturfaser-Composi­tes, die beispielsweise in Autos zum Einsatz kommen. Das geringe Gewicht und das gute Crashverhalten sprechen für sich. Allerdings werden die Produktionsabfälle entlang der Wertschöpfungskette nahezu ausschließ­lich thermisch verwertet. Gleiches gilt am Ende der Lebensdauer eines Autos für die Shredderleichtfraktion, in der die Naturfa­ser-Composites landen. „DeremCo“ soll nun neue Wege aufzeigen, diese Materialien wie­derzuverwerten. „Da Naturfasern zellulosi­sche Fasern sind, liegt die Papiertechnologie zumindest gedanklich nahe. Erste Versuche bei Wood K plus und R&D Consulting zei­gen die prinzipielle Eignung“, erklärt Herfried Lammer vom Forschungsteam bei Wood K plus am Standort St. Veit an der Glan.

Carbon Cleanup beteiligt sich am Projekt als Anbieter von recycelten Verbundwerk­stoffen, die für reale Demofälle verwendet werden. Mit der Erfahrung und den bei „De­remCo“ generierten Daten will das Linzer Start-up seinen eigenen Recyclingprozess sowie die anderen im Projekt entwickelten Technologien validieren und skalieren. Das Unternehmen entwickelt und nutzt beson­ders energieeffiziente Recyclingtechnolo­gien speziell für Carbonfaserwerkstoffe und trägt so dazu bei, komplexe Abfälle aus der Automobil-, Luftfahrt- und Sportindustrie in hochwertige Rohstoffe umzuwandeln.