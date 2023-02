Handling, Lagerung und Logistik mit gefährlichen Stoffen ist per se kein „Hexenwerk“. Dennoch: Der Umgang mit Gefahrstoffen ist eine sehr komplexe Materie und verlangt in den Unternehmen, die damit mittelbar oder unmittelbar arbeiten viel Know-how, höchste Sorgfalt und Fingerspitzengefühl. Genau genommen sind in jedem produzierenden Unternehmen gefährliche Stoffe in Verwendung, wenn auch häufig „nur“ Maschinen- oder Hydrauliköle. Bei der Gefahrstofflagerung gibt es zahleiche gesetzliche Bestimmungen, die eingehalten werden müssen, damit im Fall des Falles nicht gleich die Fetzen fliegen wenn es in einem Gefahrstofflager zu einem Unfall kommt. Was nicht häufig der Fall ist dank der strengen Regeln. Es geht um Sicherheit für Mitarbeiter, Umwelt und für das Unternehmen selbst.

Höchstmöglicher Schutz steht im Vordergrund was auch in punkto Rechtssicherheit für das Unternehmen essentiell ist. Auch wenn Vieles bis ins Detail und mitunter auch unübersichtlich geregelt ist fehlen in Österreich beispielsweise klare Regelungen für den Umgang von Peroxiden und Lithium-Batterien, die immer häufiger im Alltag Anwendung finden. In diesen beiden Fällen können deutsche Vorschriften heranzogen werden. „Derzeit besonders belastend ist die rechtliche Situation bei der Lagerung brennbarer Flüssigkeiten hinsichtlich der entsprechenden neuen Verordnung (Verordnung über brennbare Flüssigkeiten - VbF) dazu. Diese ist zwar seit 2018 als Entwurf im Rechtsinformationssystem der Republik Österreich zu finden, aber immer noch nicht rechtskräftig, bedauert Erich Humenberger, Geschäftsführer von Denios in Österreich. Dieses Unternehmen bietet für Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleister zahlreiche Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema betriebliche Sicherheit im Umgang mit Gefahrstoffen an.

