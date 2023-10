Das der Vorarlberger Logistik-Pionier Gebrüder Weiss ist seit 2017 mit einer eigenen Landesorganisation in den USA vertreten. Im Rahmen der neuen Zusammenarbeit unterstützt es den deutschen Logistik-as-a-Service-Anbieter, sein Standard Operating Model und seine Fulfillment-Prozesse von Deutschland in die USA zu übertragen. „Wir sind stolz darauf, mit einem so erfahrenen Logistiker wie Gebrüder Weiss zusammenzuarbeiten“, sagt Benjamin Reichenecker, CEO von PartsCloud. Lothar Thoma, Geschäftsführer Air & Sea, Gebrüder Weiss, zeigte sich ebenfalls von der Partnerschaft überzeugt: „Wir glauben an das Geschäftsmodell von PartsCloud, denn in der industriellen Ersatzteillogistik gibt es noch großes Standardisierungs- und Digitalisierungspotenzial.“

