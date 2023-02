Am Hafen von Iskendereun konnte der Betrieb in eingeschränktem Umfang wieder aufgenommen werden. In etwa drei Monaten soll er wieder voll in Betrieb sein. Für einige Wochen ist mit hohen Verweilzeiten zu rechnen, da die Container, die sich bereits im Hafen befanden, zunächst gelöscht werden müssen.



Die Auswirkungen des Erdbebens in der Türkei und in Syrien am 6. Februar sind in den Daten ersichtlich. "Aktuell können wir erkennen, dass der Hafen von Iskenderun die Exporte gestoppt hat. Darüber hinaus könnte sich die anhaltende Ölknappheit weiter verschärfen, wenn die Tanker in der Region sich nicht bald wieder in Bewegung setzen", hieß es Mitte Februar seitens des Plattformbetreibers projekt44. Zwei Charts demonstrierten die dortige Lage.