Um die hohen sicherheitstechnischen Anforderungen zur Lagerung von Lithium-Ionen Batterien zu erfüllen, wird ein Teil der Halle mit einer Regalsprinkleranlage sowie automatischen Löschwasserrückhaltungen und entsprechend versiegeltem Boden ausgestattet. Neben aktuellsten IT- und Sicherheitsstandards spielt auch das Thema Umwelt eine zentrale Rolle. So wird neben einer leistungsstarken Wärmepumpe, die das Zentrum heizt, am Dach eine Photovoltaik-Anlage mit 650 Kilowatt-Peak errichtet, welche aus Sonnenenergie elektrischen Strom erzeugt. Die Fertigstellung soll bis Ende Oktober 2023 erfolgen.

„Durch das zunehmende Wachstum im Bereich E-Mobilität steigt der Bedarf an geeigneten, den sicherheitstechnischen Vorgaben entsprechenden Lagerflächen für Lithium-Ionen Antriebsbatterien. Bei dem neuen Terminal legen wir einen verstärkten Fokus auf Batterie-Logistik, damit können wir noch flexibler und schneller auf die individuellen Ansprüche unserer Kunden in diesem Segment eingehen und ihnen den bestmöglichen Service garantieren“, sagt Andreas Kerschner, Head of Contract Logistics/SCM von DB Schenker in Österreich.