Das Logistikzentrum Linz in Hörsching wurde 2008 eröffnet und verfügt über eine Umschlaghalle von 8.090 Quadratmetern sowie über ein zweistöckiges Büro- und Verwaltungsgebäude. Das Warehouse mit einer Lager- und Logistikfläche von knapp 15.700 Quadratmetern schließt direkt an die bestehende Umschlaghalle an und bietet rund 30.500 Palettenstellplätze. Zusätzlich zu Warehousing und Transport werden verschiedene weitere Logistikdienstleistungen durchgeführt, wie Kommissionierung oder spezielle Mehrwertdienstleistungen, sogenannte Value Added Services.



Nach dem Hallenanbau wird das Umschlaglager über annähernd 11.200 Quadratmeter Lager- und Logistikfläche verfügen. An 129 Toren und zwei Schrägrampen können künftig an der Halle Lkw be- und entladen werden, 40 davon werden neu entstehen. Auf dem Dach des Hallenanbaus wird eine Photovoltaikanlage installiert, die unter anderem Energie für den Betrieb des Geländes liefern soll. Für die gewerblichen Mitarbeitenden entsteht ein neuer, moderner Sozialraum von 160 Quadratmetern. Die Gesamtfläche des oberösterreichischen Standorts beträgt nach Fertigstellung 125.000 Quadratmetern. Mit März haben die umfangreichen Bauarbeiten begonnen.