Mittlerweile verfügt die österreichische Landesgesellschaft mit ihren neun Standorten über ein starkes Niederlassungsnetzwerk in Österreich, beschäftigt knapp 700 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 202 Millionen Euro. In Österreich, einem wichtigen logistischen Drehkreuz Europas gelegen, nimmt Dachser Austria eine entscheidende Rolle im Netzwerk des globalen Logistikdienstleisters ein.



Anlässlich seines 20-jährigen Firmenjubiläums veranstaltete Dachser Austria am Mittwoch, 19. Juni, ein Presse-Event am Standort Himberg, um diesen Meilenstein zu feiern. „Wir sind stolz auf unsere Geschichte und die Fortschritte, die wir in den letzten zwei Jahrzehnten gemacht haben“, so Günter Hirschbeck, Managing Director European Logistics Austria. „Unser Engagement für Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit wird unseren Erfolg auch in Zukunft vorantreiben. Die Bedürfnisse unserer Kunden haben sich weiterentwickelt. Schnelligkeit, Genauigkeit, Flexibilität und Verlässlichkeit sind für sie entscheidende Wettbewerbsfaktoren. Dachser steht für hochmoderne, effiziente und IT-getriebene Logistiklösungen. Möglich machen das die enge Verzahnung unserer weltweiten Transport- und Warehouse-Netzwerke, langfristige Partnerschaften und die konsequente digitale Vernetzung weltweit.“ Seit 2023 ist Peter Deutschbauer Managing Director Air & Sea Logistics Eastern Europa and Austria: „Als Experte für weltweite Luft- und Seefrachtlogistik stehen wir für globale, integrierte und effiziente Supply Chain Lösungen weltweit.“