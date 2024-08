"Unser Team, das aus globalem Account-Management, Geschäftsentwicklung, Consulting-Management, Partnervertriebsmanagement und Systemdesign besteht, ist gut aufgestellt, um Intralogistikprojekte nicht nur in Österreich, sondern weltweit zu entwickeln und umzusetzen", sagt Hoffmann.

Sie betreuen die lokal ansässigen Partner von AutoStore bei der Distribution und dem Design der Systeme. Sie arbeiten zudem an Projekten für neun global tätige Unternehmen und haben mit Kunden in über zwanzig Ländern gearbeitet. Derzeit verwaltet AutoStore in Österreich zweiunddreißig Systeme, die entweder verkauft, in Implementierung oder in Betrieb sind.