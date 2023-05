Gabelstapler im industriellen Einsatz sind aktuell zu 1% autonom, weshalb laut ABI Research am Markt für selbstfahrende Stapler in naher Zukunft ein starkes Wachstum zu erwarten ist. Das außeruniversitäre Forschungsinstitut hat neun Unternehmen identifiziert, die die weltweite Liste der Anbieter anführen und demnach am meisten von diesen prognostizierten Erfolgsaussichten profitieren könnten. Die im Ranking angeführten Anbieter bieten mindestens eines der folgenden Modelle an: Schubmaststapler, Gegengewichtsstapler, Palettenstapler, Gabelhubwagen und Hubwagen. Alle dieser Forklifts sind autonome mobile Roboter (AMR), die sich frei bewegen können, ohne auf die umgebende Infrastruktur angewiesen zu sein, da sie entweder Vision Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) oder Laser SLAM implementiert haben.