Linxfour bietet sein Produkt in 23 europäischen Ländern an. Um eine schnelle Skalierbarkeit zu ermöglichen, hat das Fintech-Unternehmen eine proprietäre Plattform entwickelt, die Daten aus dem Industrial Internet of Things (IIoT) von Maschinen erfasst und es Geräteherstellern ermöglicht, mit wenigen Klicks am Point of Sale Angebote für Pay-per-Use-Finanzierungen für ihre Kunden zu erstellen. Erst Anfang September vollzog das Unternehmen ein Rebranding und präsentierte im Zuge dessen auch seine neue Website. Aus ehemals linx4 wurde somit Linxfour.