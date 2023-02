Getestet wird nicht nur das Endprodukt. „In der pharmazeutischen Produktion muss auch der Weg zum Produkt sicher und zuverlässig durchgeführt und entsprechend dokumentiert werden“, beschreibt Karl-Heinz Hofbauer die strengen Auflagen in der Pharmaproduktion. Jeder Zwischenschritt wird testet und dokumentiert. Das Arzneimittelgesetz, das Medizinproduktegesetz und Good Practices, wie Good Manufacturing Practice, Good Documentation Practice und Good Clinical Practice, geben die Arbeitsweise vor. Das bedeutet auch, dass ein höherer Anteil von Mitarbeiter:innen in diesem Bereich benötigt wird, als in anderen Branchen. Bei CROMA zählt man beispielsweise 80 Mitarbeiter:innen im Qualitätssicherungsbereich im Verhältnis zu 470 Personen gesamt am Standort Leobersdorf. Die Kontrolle startet bei jedem Rohstoff und allen Komponenten, die geliefert werden. Auch die Lagerung erfolgt unter Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskontrolle sowie diverser Messpunkte, die ständig dokumentiert werden. In der Produktion selbst gibt es mehrere Prozesskontrollen, hier werden während des Prozesses Muster gezogen, erklärt Prinz. In der Endproduktkontrolle werden alle Parameter, die am Freigabezertifikat stehen, nochmal getestet. Dann geht’s ins Lager, das temperaturkontrolliert die Produkte aufbewahrt.