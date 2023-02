Martin Käfer, langjähriger Head of Sales and Application Engineering bei der Wikus Austria GmbH, hat nun die Geschäftsführung des Unternehmens übernommen. Der bisherige Geschäftsführer Harald Bauernfeind, in Personalunion zehn Jahre lang für die Tochtergesellschaften WIKUS Austria sowie WIKUS Nordic aktiv, trat Ende 2022 seinen Ruhestand an. Damit ändert sich nicht nur die Spitze des Sägeband-Spezialisten, in naher Zukunft sollen auch einige neue Mitarbeiter:innen gewonnen werden. Käfer möchte als eine seiner ersten Aktivitäten in der neuen Chef-Rolle die Kapazitäten in der Kundenauftragsfertigung ausbauen. Denn: "Die anhaltend gute Nachfrage nach unseren Sägebändern bringt die Produktion in Kapfenberg personell ans Limit".

Mit einer größeren Mitarbeiter:innenanzahl sollen künftig alle fünf Schweißlinien bei Wikus Austria optimal betrieben werden können. Somit erhöht sich der Output an fertig geschweißten Sägebändern - wodurch der Hersteller den zahlreichen Kundenbestellungen nachkommen kann. Auch das technische Vertriebsteam soll laut Käfer vergrößert und damit die Marktanteile in den Exportländern erhöht werden.



