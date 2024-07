Bisher haben sich Unternehmen auf die IT-Cybersicherheit verlassen, um ihre Daten und IT-Netzwerksysteme vor Cyberangriffen zu schützen. IT-Netzwerke werden in Bereichen wie Finanzen, Gesundheit und Bildung zur Speicherung, Verarbeitung und Übertragung von Informationen genutzt. Im Gegensatz dazu steuern und überwachen OT-Netzwerke (Operational Technology) physische Geräte und Maschinen. Die OT-Cybersicherheit bezieht sich auf den Schutz dieser industriellen Assets vor Cyberangriffen in Sektoren wie Fertigung, Energie, Wasser und Transport. In diesem Zusammenhang wird auch häufig der Begriff ICS-Cybersicherheit (Industrial Control Systems), da industrielle Kontrollsysteme (ICS) eine wichtige Untergruppe der OT darstellen.

Angesichts dieses digitalen Wandels benötigen Unternehmen, die ihren Betrieb weiterhin wirksam schützen wollen, ein solides Verständnis der OT-Cybersicherheit und ihrer Unterschiede zur IT-Cybersicherheit. Das Ziel der OT-Cybersicherheit besteht darin, die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit industrieller Abläufe und Prozesse zu gewährleisten. Im Gegensatz dazu ist das Ziel der IT-Cybersicherheit, die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen und Systemen zu sichern.