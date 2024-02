Viele mittelständische Unternehmen stehen den neuen oder runderneuerten regulativen Anforderungen zu diesem Themenkomplex noch eher ratlos gegenüber. Wie gelingt ein guter Einstieg?

Ralf Habermann: Auch wenn es in Thrillern häufig anders dargestellt wird: „Hacker“ verbringen in aller Regel mehrere Tage damit, das Zielsystem zu verstehen, auszuspionieren und möglichst wertvoll erscheinende Daten auszulesen. Wenn wir also den unerwünschten Eindringling sofort entdecken, gibt es keinen Grund zur Panik; man hat die Möglichkeit, durchdachte Maßnahmen zu ergreifen. Parallel dazu kann man versuchen herauszufinden, wo der unerwünschte Eindringling her kommt und über welche Hintertürchen und undichten Stellen er eingesickert ist. Entsprechend ist also eine Einbruch-Meldeanlage für das Netzwerk ein äußerst sinnvoller Einstieg. Denn ein solches Intrusion Detection System (IDS) wie beispielsweise unsere alphaWatch hört den gesamten Netzwerkverkehr mit und schlägt bei Anomalien sofort Alarm.

Wie erkennt ein IDS, ob ein neuer Teilnehmer dazu kommt, oder ob sich etablierte Teilnehmer über Kanäle austauschen, über die sie sonst noch nie kommuniziert haben?

Habermann: Im Prinzip wird jeder Kommunikationsvorgang gegen eine Liste erlaubter Zustände geprüft. Vorgänge, die nicht in dieser Liste enthalten sind, lösen einen Alarm aus. Ein Mensch schaut sich diese Meldung dann genauer an und gibt dem System eine entsprechende Rückmeldung, damit es lernen und seine Regel selbst optimieren kann. Ein gutes IDS setzt dafür ausgeklügelte KI-Algorithmen ein – und kann mit deren Hilfe die Positivliste der erlaubten Zustände in wenigen Stunden bis Tage selbst erstellen. Moderne IDS, wie z.B. unsere alphaWatch sind zudem flexibel skalierbar. Gerade im heterogenen OT-Umfeld ist dies von eminenter Bedeutung. Denn hier habe ich unterschiedliche und zum Teil alte Betriebssysteme im Einsatz, für die es keine Sicherheitsupdates mehr gibt. Oder der Maschinenhersteller gibt Updates des Betriebssystems nicht frei, weil die Kompatibilität mit den Maschinen im Feld nicht gewährleistet ist.