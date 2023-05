Auf der anderen Seite gibt es noch einige Punkte, die gelöst werden müssen, damit sich der Wasserstoffantrieb tatsächlich durchsetzt. Der Wasserstoff muss unter hohem Druck gespeichert werden, was nur mit aufwendiger Technik möglich ist. Das führt zu hohen Produktionskosten. Zudem ist die Herstellung von Wasserstoff sehr energieintensiv, auch wenn er grün, also aus erneuerbaren Energiequellen wie Solarenergie gewonnen wird. Der Well-to-Wheel-Wirkungsgrad von Wasserstoff ist zwar besser als bei Verbrennungsmotoren, aber schlechter als bei batterieelektrischen Fahrzeugen. Das heißt, Brennstoffzellenfahrzeuge müssen für die gleiche Fahrleistung mehr Strom aus Wasserstoff erzeugen, als batterieelektrische Fahrzeuge dafür speichern müssen.

Auch bei der Betankung gibt es noch Luft nach oben. Derzeit ist das H2-Tanknetz in Europa noch dünn. Derzeit gibt es nur 163 H2-Tankstellen - 92 davon allein in Deutschland. Fahrten außerhalb der Ballungsräume müssen daher gut geplant werden. Zudem ist Wasserstoff aufgrund der hohen industriellen Nachfrage derzeit noch teuer. So kostet ein Kilogramm Wasserstoff derzeit 13,85 Euro (Stand April 2023).