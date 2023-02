Laut einer Aussendung von Infineon verlässt Helmut Gassel das Unternehmen Ende Mai auf eigenen Wunsch. Und zwar nur einen Monat, nachdem der deutsche Chiphersteller mit Jochen Hanebeck einen neuen CEO einsetzte, wie FACTORY berichtet hat. Der Aufsichtsrat habe dieser Bitte "mit großem Bedauern" zugestimmt.

Es stehen Vermutungen im Raum, dass es einen Zusammenhang mit dem vor Kurzem vollzogenen Wechsel an der Unternehmensspitze gibt. Der 1964 geborene Gassel war nämlich als ein möglicher Nachfolger des früheren Infineon-Vorstandschefs Reinhard Ploss gehandelt worden. Der Aufsichtsrat hatte jedoch den seit 2016 für das Tagesgeschäft verantwortlichen Vorstand Jochen Hanebeck auf den Chefsessel befördert.



Neuer Vertriebschef wird der Österreicher Andreas Urschitz. Er wurde 1972 in Klagenfurt geboren. Er ist seit 1994 im Unternehmen und leitet derzeit Leiter den Bereich "Power & Sensor Systems". Urschitz hat Handelswissenschaften studiert und lehrte danach an der Wirtschaftsuniversität Wien.

