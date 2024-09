Spätestens mit dem digitalen Produktpass werden Wertstrommanagement, Informationstechnik und Nachhaltigkeitsdokumentation auch in der Produktion zusammenwachsen. Was Fortschritte bei der Digitalisierung und Innovationsthemen wie „Industrie 4.0“ nur teilweise geschafft haben, erreicht jetzt die Regulierung der Europäischen Union.



Um überhaupt auskunftsfähig zu werden und die Aufwände für die Erfassung und Aktualisierung bewältigen zu können, erleben Lösungen zum digitalen Wertstrommanagement eine Renaissance. Im Fraunhofer-Projekt NEW wird beispielsweise ein Sensor-Toolkit zur interaktionslosen Eventgenerierung für den digitalen Produktpass entwickelt. Naben der Informationssammlung für den Produktpass identifizieren KI-Algorithmen Engpässe im Wertstrom, detektieren Anomalien und liefern belastbare Nachhaltigkeitskennzahlen.