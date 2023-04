Scale Up : Start Up Tset: 13 Millionen für Kosten- und Emissionsmanagement

Den ökologischen Fußabdruck mit den operativen Anforderungen in Einklang bringen. Produktportfolios auf standardisiert analysieren. Und mit schwankenden Material- und Energiepreisen kalkulieren. Auf all diese Herausforderungen will das Wiener Tech-Start-up Tset die Lösung haben. Nun erhielt es dafür ein Investment von 13 Millionen Euro.