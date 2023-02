Auch Michaela Wambach-Gschaider, Vice President von Sonepar in Österreich freute sich über das Treffen mit den Partner:innen. "Gerade in den momentanen Zeiten, wo wir mit Veränderungen unserer Beschaffungsprozesse, Preissteigerungen, Lieferkettenprobleme u.v.m konfrontiert sind, ist ein Austausch besonders wichtig, da wir heute und in den nächsten Jahren die Erwartungen und Anforderungen unserer Kund:innen zu jeder Zeit erfüllen wollen", sagt sie zur aktuellen Lage. Der nächste Sonepar Partnertreff findet 2023 in Graz statt.

